عاطف مغاورى: نسعى لإفشال المخطط الصهيونى لتهجير أهل غزة إلى سيناء (فيديو)

أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور 45 يومًا على المجزرة الصهيونية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف طفل وآلاف النساء.

وأشار مغاوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، إلى أنه قدم إحاطة لمجلس النواب للتصدي للمخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري وينهي القضية الفلسطينية.

وأضاف مغاوري أن سيناء كانت مرشحة لتكون وطنًا لليهود في العالم بناء على ادعاءات زائفة، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب والعدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة.