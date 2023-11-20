الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاطف مغاورى: نسعى لإفشال المخطط الصهيونى لتهجير أهل غزة إلى سيناء (فيديو)

التهجير القسري
التهجير القسري

أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور 45 يومًا على المجزرة الصهيونية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف طفل وآلاف النساء.

وأشار مغاوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، إلى أنه قدم إحاطة لمجلس النواب للتصدي للمخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري وينهي القضية الفلسطينية.

وأضاف مغاوري أن سيناء كانت مرشحة لتكون وطنًا لليهود في العالم بناء على ادعاءات زائفة، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب والعدوان على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة.

المجزرة الصهيونية غزة حزب التجمع الشعب الفلسطيني تهجير الفلسطينيين سيناء القضية الفلسطينية الحرب العدوان

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟