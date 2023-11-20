الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: الاحتلال الإسرائيلى يريد السيطرة على سيناء بعد الحرب (فيديو)

سيناء
سيناء

أعلن النائب إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، عن دعمه لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أبوشعيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، أن إسرائيل تنفذ خطة مدبرة للسيطرة على سيناء وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال تشريد الفلسطينيين من قطاع غزة وإغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف أن مدينة العريش تشهد تكدسًا للسيارات التي تحمل المساعدات المقدمة لغزة، ولكن الجانب الإسرائيلي يعرقل إدخالها للأشقاء الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

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