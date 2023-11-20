الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": غزة تحتاج 160 ألف لتر وقود يوميًا

غزة
غزة

قال مسئول الإعلام في وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" كاظم أبو لخف إن قطاع غزة يحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتلبية الاحتياجات الملحة.

وأضاف أن المنظمة باتت تلبي أقل من 30% من الخدمات التي يحتاجها القطاع. وأكد تعرض 67 من مرافق الوكالة في غزة لضرر مباشر جراء القصف الإسرائيلي.

وشدد على أن نحو 930 ألف شخص نزحوا إلى مرافق الوكالة في غزة بسبب الأوضاع.

يأتي هذا الإعلان الأممي بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي المطبق وانقطاع الوقود في قطاع غزة، ما أدى إلى وقف عمل العديد من المستشفيات.

قبل أيام، دخلت بعض شاحنات الوقود القليلة من معبر رفح الحدودي مع مصر وإن كان عددها لا يزال غير كاف على الإطلاق، بحسب ما أكد العديد من وكالات الأمم المتحدة.

غوث اللاجئين الأونروا كاظم أبو لخف الوقود غزة قطاع غزة

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