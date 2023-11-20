الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مناقشة "ترجمات الكتاب المقدس" بمركز معلم الأجيال للدراسات الكتابية.. السبت

الكنيسة
الكنيسة

ينظم مركز “معلم الأجيال” التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، مساء السبت المقبل،  ندوة بعنوان “ ترجمات الكتاب المقدس والأسفار القانونية ”.

ويحاضر في الندوة عدد من الباحثين وهما الإكليريكي"بيشوي القمص يؤانس “،المدرس المساعد بقسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالعباسية، والإكليريكي”هاني نادي"  مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية بالقاهرة.

وتناقش الندوة عدة موضوعات من بينها  موضوع"أهم ترجمات الكتاب المقدس "،ومقدمات عن الأسفار القانونية.

 

“معلم الأجيال كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون ترجمات الكتاب المقدس بيشوي القمص يؤانس الإكليريكي أهم ترجمات الكتاب المقدس البابا المعلم

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