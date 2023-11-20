الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الثقافة الأسبق يكشف عن تاريخ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء

التهجير القسري
التهجير القسري

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن تاريخ مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء، مؤكدا أنه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مشروعات الدول الغربية التي تهدف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقال النمنم، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن هذه المشروعات مستمرة حتى اليوم مهما تغيرت الأنظمة، وأنها تستند إلى دراسات ومراكز بحثية إسرائيلية، مطالبا بضرورة وجود مراكز مصرية تجابه هذه الأفكار.

وأوضح أن مخطط توطين اليهود في فلسطين بدأ منذ وعد غيليوم الثاني في القرن 19، ثم وعد بلفور في القرن 20، الذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود بما لا يمس حقوق المواطنين الأصليين، وهو ما لم يتحقق، بل تم تهجير وقتل الفلسطينيين واستيلاء اليهود على أراضيهم.

وأشار النمنم، إلى أن بريطانيا تولت الانتداب “الوصاية الخارجية” على فلسطين، وأعطت اليهود حق الحكم الذاتي بوكالة، وهو نظام دولة داخل الدولة، وأنها حاولت إقناع مصر بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين، ولكن النقراشي باشا رفض ذلك وطالب بوقف تهجير اليهود لفلسطين.

وأكد أن مصر كانت دائما في مقدمة الدول العربية التي رفضت تقسيم فلسطين ودعمت القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا صحة لمن يقول إن عبد الناصر غرزنا في القضية، بل إنه كان يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

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