مستشار وزير الزراعة: مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة (فيديو)

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والأمن الغذائي، وأنها تواجه التحديات العالمية بنجاح بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية.

وأشار فهيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تمكنت من زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من مليون ونصف فدان، وأنها تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الأساسية.

وأضاف فهيم، أن كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيا وتقاوم التغيرات المناخية، وأنه تم توفير التقاوي الجيدة والحوافز اللازمة للمزارعين، متوقعا أن تكون إنتاجية القمح 3.8 فدان، وأنه يتم عمل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.

واختتم فهيم مداخلته، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب كل الخطوات التي تتم في ملف الزراعة والري، وأنه يعطيه أولوية قصوى لتوفير احتياجات المواطن المصري، مشيدا بالرؤية السياسية التي تدعم القطاع الزراعي.