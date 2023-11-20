الليلة.. المهندس خالد عبد العزيز ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد"

يحل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ضيفا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، اليوم، ليروي تجربته داخل الحكومة المصرية، وما شاهده من تحديات وإنجازات، وذلك في الموسم الجديد من "الشاهد"، والذي يحمل عنوان "التجربة المصرية.. 10 سنوات من التحديات والانجازات".



خلال الحلقة يتحدث وزير الشباب والرياضة السابق عن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب، من خلال عقد مؤتمرات ومنتديات عالمية، إضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وكواليس الاختبارات التي خضعوا لها.



يكشف خالد عبد العزيز خلال اللقاء، تكليفات الرئيس السيسي بتدريب الشباب، واعادة تأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وكذا دعم الرئيس السيسي لإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة على العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة.



يتحدث وزير الشباب والرياضة السابق عن كواليس سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على المجلس القومي للشباب، وكيف ساعدت ثورة الثلاثين من يونيو على استعادة هذا القطاع الهام والحيوي من يد الجماعة الإرهابية.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، ومن إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة إكسترا نيوز.