رسامة شمامسة جدد بالمرج الشرقية برئاسة الأنبا سيدراوس الأسقف العام

صلى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج القداس الإلهي، أمس، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمرج الشرقية التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس ( مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفاعليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية، كما ترأس صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة الايبارشية.

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،شارك الراهب القس إيرينيئوس البراموسي النائب البابوي لجزيرة قبرص في حفل استقبال البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا وذلك بمناسبة منحه لقب كاردينال.

وشارك في الحفل مندوب من وزارة الخارجية القبرصية، وممثلون عن الطوائف المسيحية في قبرص وعدد من السفارات والجاليات.

و احتفلت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا بسيامة كاهن جديد للخدمة بالإيبارشية بيد أسقفها نيافة الأنبا مينا.

كما صلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة الشهيد أبي سيفين بجوليف، وخلاله سام الشماس ماجد لبيب كاهنًا للكنيسة ذاتها باسم القس تكلا.

شارك في صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة.

وترأس نيافة الأنبا تيموثاوس الأسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، صلوات القداس الإلهي بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس، أمس الأول، في كنيسته بمنيا القمح، وفي ختام نهضته السنوية صلى نيافته صلوات رسامة ٤١ من أبناء الكنيسة في رتبة اغنسطس.