الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر نجحت فى إدارة المحور الأول من خارطة الطريق لإدخال المساعدات إلى غزة

الدكتورة إيمان زهران
الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر أدخلت مساعدات إلى قطاع غزة بأكثر من ثلثي المساعدات، وبالفعل هناك استجابة سريعة من مصر منذ يوم 7 أكتوبر، ومردود ذلك يظهر في حجم المساعدات والاستجابة وكل المساعدات سواء مادية أو إنسانية وتم تسخير مطار العريش، من أجل دعم الأهالي في قطاع غزة.

وأضافت إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة صوب التفاعلات دائما، خاصة في القضية الفلسطينية فإن القاهرة هي القبلة الأولى في إدارة التفاعلات القائمة في إدارة القضية الفلسطينية، حيث إن مصر نجحت في إدارة المحور الأول من خارطة الطريق لإدخال المساعدات إلى غزة.

إشادة بمستوى الدبلوماسية الرئاسية أو دور الخارجية المصرية

وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك إشادة بمستوى الدبلوماسية الرئاسية أو دور الخارجية المصرية، ومن بينها ما يشهده اليوم من اجتماع وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية المصري في بكين الذي تحدث عن الرؤية المصرية للأحداث التي تشهد تفاقما.

 

استاذ العلوم السياسية مصر مساعدات قطاع غزة مطار العريش الخارجية المصرية

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