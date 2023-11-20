الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الريف المصري: تطهير البرابخ ومخرات السيول بمشروع الـ1.5 مليون فدان

الريف المصرى
الريف المصرى

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام فريق عمل متخصص حاليًا تابع للشركة بالمرور ومراجعة جاهزية جميع البرابخ ومخرات السيول بمختلف أراضى الريف المصرى الجديد، وكذا أعمال الصيانة والتأكد من كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضى المشروع فى مختلف المواقع، ورفع جاهزية الطرق والمدقات ومخرات السيول خلال فصل الشتاء، فى مواجهة العواصف الجوية والسيول والأمطار الرعدية التى يتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية حاليًا، وفى مقدمتها محافظة مطروح.

الاستعداد لموسم السيول

ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، برفع درجة الإستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتطهير المستمرين لـ "مخرات السيول" و"البرابخ" التى أقامتها الشركة على جانبى الطرق الرئيسية بمختلف مواقع المشروع، وذلك لضمان سلامة مرتادى الطرق من منتفعى المشروع القومى وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى الـ 1،5 مليون فدان.

ومن المقرر أن تتواصل عمليات معاينة الشركة لكافة المدقات والطرق الفرعية فى جميع مناطق المشروع، من خلال فرق عمل تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية، على أن تقوم بمباشرة عملها بصفة مستمرة ومتواصلة، من أجل الرصد الفورى والدقيق لأية تلفيات أو تغيرات قد تطرأ على الطرق والمدقات بأراضى المشروع نتيجة الأمطار والظروف الجوية، وذلك لخدمة جموع المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد" وتأمين مزاولتهم لأنشطتهم فى مختلف مواقع مشروع الـ1،5 مليون فدان.

كما تم الاستعداد الكامل لاستقبال أي بلاغات على الخط الساخن للشركة، تتعلق بأى مشكلات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، مع العمل على سرعة اتخاذ اللازم وسرعة حلها.

الريف المصرى استعدادا لمواجهة الامطار والعواصف الجوية وتطهير البرابخ ومخرات السيول بمشروع ال1 5مليون

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