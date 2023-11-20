الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النواب" يوافق على رسوم التصالح فى مشروع قانون مخالفات البناء الجديد

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلي.

 تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة 

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز "7%" على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ومن جهة أخرى تم رفض مقترح تقدمت به النائبة أمانى الشعولى بأن يتم تحصيل قيمة المخالفات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقال الوزير علاء الدين فؤاد إن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطن، كما أن القانون يمنع التعامل بالعملة الأجنبية من قبل البنك المركزي.

مجلس النواب حنفي جبالي التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب

مواد متعلقة

"النواب" يواصل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

الأكثر قراءة

لماذا يستخدم أطباء غزة "لف الأطفال" بورق القصدير؟.. استشارى الأطفال وحديثى الولادة يجيب

حبس المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة بأكتوبر

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون جولة دولية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 20-11-2023 في المزارع والشركات

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان