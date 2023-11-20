الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

NBC: الاقتراب من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن المحتجزين

غزة
غزة

قالت مصادر مطلعة لشبكة إن بي سي نيوز (NBC) الأمريكية إن هناك تفاؤلًا فيما يتعلق بمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين.

تفاصيل أزمة المحتجزين بين إسرائيل وحماس

وقالت مصادرة مطلعة على المفاوضات لشبكة (NBC) الأمريكية إن المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين وحماس يقتربون من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأفراد، الذين تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، مقابل وقف القتال في قطاع غزة.

وحسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة NBC News، فإنه لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن، ولكن الولايات المتحدة مستمرة في العمل نحو التوصل إلى اتفاق.

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"القاهرة الإخبارية": عبور شاحنتى وقود جديدتين إلى غزة من معبر رفح

مستشفى الشفاء يكشف وحشية إسرائيل

وأبرزت الشبكة الاستهداف الوحشي من قبل قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء، الذي كان المستشفى الرئيسي في غزة، توقف عن العمل كمرفق طبي، وأصبح الآن "منطقة موت"، وتمكن المسئولون من تفقد الموقع، الذي أصبح رمزًا لمحنة الفلسطينيين تحت الهجوم الإسرائيلي.

وتم إجلاء 31 طفلًا خدجًا من مستشفى الشفاء، حيث أثار نقص الوقود لتشغيل حاضناتهم قلقًا عالميًا بشأن مصيرهم، فيما فر المئات من المرضى والموظفين بعد أن داهمت إسرائيل المستشفى، لكن القصف المكثف ما زال مستمرًا في جنوب غزة، بينما تستعد إسرائيل للمضي قدمًا في هجومها داخل القطاع.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر جزءًا من نفق يبلغ طوله 55 مترًا تستخدمه حماس تحت مستشفى الشفاء، ولم تتمكن شبكة NBC News من التحقق بشكل مستقل من الفيديو أو تفاصيل ما قيل أنه يظهر أو ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن حماس تدير مركز قيادة أسفل المستشفى، وهو ما نفته حماس وموظفو المستشفى.

هذا وتدخل الحرب في غزة شهرها الثاني على التوالي وسط مخاوف من استمرار الحرب وسقوط الضحايا.

إسرائيل حماس NBC المحتجزين غزة

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