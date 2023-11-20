الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فصل افتراضي داخل معرض "كايرو أى سى تى" لشرح تجربة الامتحانات على التابلت المدرسي (صور)

فصل افتراضي
فصل افتراضي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعمل فصل افتراضي فى معرض  كايرو أى سى تى، حيث يعرض هذا الفصل الافتراضي تجربة الامتحانات الإلكترونية على التابلت.

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وقالت الطالبة حبيبة إحدى طالبات مدارس المتفوقين التى تشرح التجربة فى المعرض، إن الفصل الافتراضي يعمل على تعريف المواطنين بمنظومة الامتحانات الإلكترونية، وأضافت فى تصريح خاص لـ"الدستور": نقوم فى هذا الفصل بالعمل على التابلت والدخول على امتحانات حقيقية لنعرف المواطنين كيفية استخدام التابلت في الامتحانات.

وأضافت الطالبة: هذه التجربة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية خاصة أنه لا يتدخل بها العنصر البشري بالإضافة إلى أن عمليات التصحيح تتم أيضا بشكل إلكترونى.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

 

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر  PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

 

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

مؤتمر كايرو آي سي تي معرض كايرو اي سي تي كايرو اى سى التربية والتعليم امتحانات التابلت

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