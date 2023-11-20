الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جامبيا يستضيف كوت ديفوار.. ومالى يواجه إفريقيا الوسطى فى تصفيات مونديال 2026

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

يستضيف منتخب جامبيا، نظيره منتخب كوت ديفوار، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب الوطني بدار السلام، في تنزانيا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب الجامبي، المركز الرابع، دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى، أمام بوروندي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المنتخب الإيفواري، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكاسح على سيشل، بتسعة أهداف نظيفة، في لقاء الجولة الأولى.

يأتي منتخب "الأفيال"، خلف منتخب الجابون، الذي تصدر المجموعة عقب فوزه على كل جامبيا وبوروندي، في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

ويطمح منتخب كوت ديفوار، لتحقيق الفوز من أجل مزاحمة المنتخب الجابوني على صدارة المجموعة، في سعيه للتأهل إلى المونديال، الذي غاب عنه منذ نسخة 2014 بالبرازيل.

أما المنتخب الجامبي، فلا بديل له سوى الفوز، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على التأهل لكأس العالم.

على جانب آخر، يستقبل منتخب مالي، نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، في المباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساءً، على ملعب "26 مارس" في باماكو، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات.

ويحتل منتخب مالي، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب جزر القمر، الذي يحتل الصدارة بأفضلية عدد الأهداف المسجلة، بينما تحتل إفريقيا الوسطى، المركز الخامس، دون رصيد من النقاط.

ويسعى المنتخب المالي، لمواصلة انتصارته، بعد تغلبه على الجولة الماضية، على ضيفه التشادي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل.

في حين، سيحاول منتخب إفريقيا الوسطى، تحقيق المفاجأة وخطف الفوز، من أجل الدخول في دائرة التنافس على التأهل.

على صعيد بقية المواجهات، يلتقي منتخب ليبيريا وضيفه غينيا الاستوائية، ويحل منتخب مدغشقر، ضيفًا على تشاد، في يلتقي منتخب سيشيل، ضيفه منتخب كينيا.

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