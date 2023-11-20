أسوان يصطدم بأبوقير للأسمدة والحدود يواجه المقاصة وبروكسي يستضيف التعدين بدوري المحترفين

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم ثلاث مباريات في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين حيث يلتقي بروكسي مع النصر للتعدين وحرس الحدود مع المقاصة وأسوان مع أبوقير للأسمدة.

بروكسي يستضيف النصر للتعدين

يستضيف بروكسي فريق النصر للتعدين في مباراة العودة للانتصارات التي غابت عن الفريقين في المباريات الأخيرة.

ويحتل بروكسي المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل تسعة أهداف، ودخل مرماه 13 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات،وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع السكة الحديد والهزيمة أمام طنطا ووادي دجلة.

في المقابل يحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل وست هزائم وسجل سبعة أهداف، ويملك أضعف دفاع في دوري المحترفين واهتزت شباكه 21 مرة وخسر آخر ثلاث مباريات أمام وادي دجلة والسكة الحديد وأبوقير للأسمدة.

يدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده عماد فرج ومحمد القراقصي ومعهم محمد طعيمة حكما رابعا.

فريق بروكسي

مواجهة قوية بين أسوان وأبوقير للأسمدة

ويحل أبوقير للأسمدة السادس برصيد 13 نقطة بقيادة أيمن المزين ضيفا على فريق أسوان الرابع عشر برصيد عشر نقاط بقيادة هشام زكريا.

وحقق أسوان ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات، وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع ست نقاط من آخر ثلاث مباريات، بالفوز على غزل المحلة ومكادي والهزيمة أمام الاتصالات.

في المقابل حقق أبوقير للأسمدة أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل 12 هدفا، ودخل مرماه 8 أهداف وجمع ست نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على السكة الحديد والنصر للتعدين والهزيمة أمام مكادي.

يدير المباراة محمود حسين ويساعده هشام صبري وكيرلس نزيه ومعهم محمد عبد العواض حكما رابعا.

فريق أسوان

حرس الحدود يواجه المقاصة

يحل المقاصة ضيفا على فريق حرس الحدود بالإسكندرية ويحتل حرس الحدود بقيادة محمد مكي المركز الرابع برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات، وخمسة تعادلات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على بترول أسيوط والتعادل مع القناة ولافيينا، ويسعى للفوز والتساوي مع بتروجت في رصيد 17 نقطة.

ويحتل المقاصة بقيادة طارق حجاج المركز السابع عشر برصيد ست نقاط من انتصار واحد، وثلاثة تعادلات وأربع هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على الجمهورية شبين.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده وائل عاطف ومحمد مجدي السيد ومعهم محمد حليم حكما رابعا.