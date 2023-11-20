هاني محمود: بوابة مصر الرقمية تحتوي على 200 خدمة عن بعد للمواطنين

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق: "بوابة مصر الرقمية تحتوي على 200 خدمة عن بعد للمواطنين، فهي تمكنني من تحديد موعد مع الشهر العقاري أو السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بدلا من ضياع الوقت داخل المكتب في ظل الازدحام البشري من قبل المواطنين المقبلين على الخدمات المختلفة".

وتابع الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "حين بدأنا في نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، لم يكن لدينا أي معلومة عنهم، ولكن البيانات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية هي التي ساعدتنا على معرفة عدد الأطفال في كل أسرة، وأي مراحل تعليمية بها، الزوجة تعمل أم لا، وغيرها من المعلومات الوفيرة عنهم".



وواصل: "استطعنا تغيير بعض الخطط في العاصمة الإدارية، بناءً على هذه المعلومات، وكان من المستحيل أن تكون هذه المعلومات متواجدة لولا بوابة مصر الرقمية، وذلك بفضل جهود ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي".