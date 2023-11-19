الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: مصر تولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما جذب انتباه الشركات العالمية، التي بدأت تقيم مراكز للتعهيد في مصر، وتوفر فرص عمل للمتخصصين المصريين في هذا المجال.

وأضاف طلعت، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تحقيق معدلات نمو عالية في مجال التعهيد الرقمي، فضلًا عن تصدير خدمات رقمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار سنويا.

وأكد أن مصر تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وتستفيد من الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الصناعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح طلعت، أن معرض كايرو آي سي تي يعكس هذه الرؤية، ويجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي.

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