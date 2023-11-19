انتشال جثة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية ببورسعيد من انتشال جثة من أسفل العقار المنهار بمنطقة حي البازار، بنطاق حي الشرق بعد أن سقطت عليهم بشكل مفاجئ.

وتكثف رجال قوات الحماية المدنية ببورسعيد جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار بحي البازار، للبحث عن جثامين الضحايا والمصابين والذي يرجح أن يكونوا من عمال الترميمات الذين كانوا يعملون في العقار لحظه سقوطه.

واستعانت قوات الحماية المدنية بالمعدات الثقيلة في استخراج أول الجثامين من أسفل الأنقاض بعد ساعات من البحث المستمر عن الضحايا أسفل حطام العمارة السكنية.

وتم نقل عيد حماد توني شحاتة، 27 سنة، جثة هامدة إثر انهيار عقار بمنطقة شارع رمسيس بجوار حديقة فريال والي إلى مستشفى النصر ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

العقار المنهار

العقار المنهار