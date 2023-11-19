الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: نستهدف صادرات رقمية بـ9 مليارات دولار (فيديو)

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد نموا متسارعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتستهدف زيادة صادراتها الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مشيدا بالبنية التحتية الرقمية التي تحملت تداعيات جائحة كورونا.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على شاشة سي بي سي، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد 6 شركات عالمية تعمل في مجال الخدمات الرقمية بمصر، والتي تمثل مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.

وأضاف طلعت، أن مصر لديها فرص هائلة لاكتساب أرضية أكبر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها رسالة للشباب المصري لاكتساب خبرات في هذا المجال والاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدريب 400 ألف شاب بموازنة 1.7 مليار جنيه.

وتحدث الوزير عن الأمن السيبراني، قائلا إنه من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية دعما لجهود الرقمنة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

جائحة كورونا مصر تكنولوجيا المعلومات البنية التحتية الرقمية مصطفى مدبولى الخدمات الرقمية قطاع الاتصالات الفرص التدريبية الأمن السيبراني

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