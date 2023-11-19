بيوم الطفل.. الجامعة العربية تؤكد حق الطفل الفلسطيني بحياة حرة كريمة على أرضه

أكدت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدا عن كل أشكال العنف.

واعتبرت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الذي يصادف 20 من شهر نوفمبر من كل عام، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولا إنسانية.

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

5000 آلاف طفل شهيد في قطاع غزة

وقالت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان، إنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

أوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس، السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.

كما ارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.