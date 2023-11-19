الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمادة أنور: الظروف خدمت المنتخب أمام سيراليون وعلينا تعلم الدروس

فرحة منتخب مصر
فرحة منتخب مصر

أشاد حمادة أنور، مدير إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بفوز المنتخب على سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى تصفيات كأس العالم القادمة 2026.

وقال أنور، لـ"الدستور" إن الظروف وسيناريو اللقاء وتوقيتات الأهداف خدمت المنتخب الوطني، لكن على الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا واللاعبين التعلم من الأخطاء التى وقعنا فيها حيث وصل منتخب سيراليون إلى مرمى الشناوي فى أكثر من مشهد كان أخطرها الكرة التى ارتدت من القائم عقب تسجيل تريزيجيه هدفه الأول، بجانب تصديات الشناوي فى أكثر من هجمة مؤثرة.

وأضاف أن منتخب الفراعنة حقق الفوز على حساب منتخب قوي بحجم سيراليون، الذى سيكون له دور فى إيقاف المنافسين بدليل أنه هدد منتخب مصر، رغم النقص العددي.

وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على أن المنتخب الوطني حقق المطلوب منه بالوصول للنقطة السادسة وتسجيل  8 أهداف فى لقائين رغم ظروف اللقاء وإقامتها بعد عدة أيام من لقاء جيبوتي واللعب على النجيل الصناعى، لافتًا إلى أن  فيتوريا نجح في التعامل مع اللقاء وتحقيق أكبر استفادة بعملية التدوير بين اللاعبين حيث أعطى الفرصة لأكثر من لاعب بعد التقدم بهدفين نظيفين حيث كانت هناك تغييرات مركز بمركز وإشراك محمود حمادة ومحمد شريف ثم عمر كمال ومرموش.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وسجل تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس

وظهر منتخب مصر بصورة مشرفة في اول جولتين في التصفيات.

جيبوتي منتخب مصر روي فيتوريا محمود حسن تريزيجيه حمادة انور إن منتخب مصر

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