النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

وصل مدير ووكلاء النائب العام،منذ قليل،إلى موقع انهيار عقار بورسعيد لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه وحصر التلفيات وسماع أقوال الشهود.

كما أمر وكيل النائب العام فى بورسعيد، بذهاب عدد من رجال النيابة العامة لسؤال المصابين الذي تم نقلهم إلى مستشفى السلام حول الواقعة وأسبابها.

وكان رجال الحماية المدنية في بورسعيد، نجحوا فى إنقاذ اثنين من العمال في عقار بورسعيد المنهار بحي الشرق نقلوا إلى مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، ويرجح أن يكون هناك عدد خمس عمال آخرون تحت الأنقاض ممن كانوا يقومون بعمل صيانة للعقار قبل سقوطه بلحظات.