الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير صحة جنين يكشف لـ"الدستور" كواليس اقتحام الاحتلال للمستشفيات وتطورات الأوضاع

الدكتور وسام صبيحات
الدكتور وسام صبيحات مدير صحة محافظة جنين

كشف الدكتور وسام صبيحات مدير صحة محافظة جنين، ومدير مستشفى جنين الحكومي، عن آخر تطورات الأوضاع في جنين عقب محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المستشفيات والاعتداء على الأطقم الطبية.

وقال صبيحات في حواره لـ"الدستور"، أن الأوضاع الأمنية الحالية في جنين سيئة جدا، اقتحامات متتالية، استخدام لجميع أنواع الأسلحة، تدمير البنية التحتية، قتل بمعنى الكلمة بكل ما بحوزتهم من معدات وأسلحة، هذا بجانب القصف بالطائرات، قصف في المسيرات، تدمير البيوت تدمير الشوارع، حقيقة كثير الوضع سيء في جنين وفي مخيم جنين. 

txt

"أطباء بلا حدود" تدين هجمات الاحتلال على مرافق الرعاية الصحية فى جنين

وتابع صبيحات "هذا تعودنا عليه بحكم أنه إسرائيل لا تلتزم بأي من الاتفاقات الدولية أو اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا يوجد لديهم أي شعور بالإنسانية، هؤلاء كلاب مسعورة بتفويض ودعم من الجهات الأمريكية، وأيضا أوروبا للأسف، بجانب الخضوع العربي لما يجري في فلسطين. 

وأوضح مدير صحة جنين أن الجديد هو استهداف المستشفيات الجديد هو محاصرة المستشفيات، الجديد هو الاعتداء على الطواقم الطبية، الجديد هو الاعتداء على سيارات الإسعاف وتفتيشها ومنعها من الحركة، حصار المستشفيات ومنع الحركة من وإلى المستشفيات أخرجت المستشفيات الرئيسية في جنين عن الخدمة ليلة كاملة.

وتابع صبيحات: "نحن نتحدث عن 350 ألف نسمة بحاجة ماسة لوجود مستشفى ووصول الحالات المرضية إلي المستشفيات ليس هذا فقط فهناك يوميا إصابات وشهداء، والجمعة كان هناك 3 شهداء وكان من الصعب نقلهم من المخيم وإخراجهم وايصالهم إلى أقرب مستشفى بسبب حصار الاحتلال، نحن ليس نتحدث فقط عن مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي، بل أيضا مستشفى جمعية أصدقاء المريض "الأمل" والثلاث مستشفيات على خط واحد أي بالقرب من مخيم جنين وكان الوصول لهم مستحيل وليس شبه مستحيل، وتم تحويل الحالات والاصابات أكثر من 15 حالة إلى مستشفى صغير بالجهة الشرقية من المدينة بعيدة عن المخيم، هذا بجانب تحويل الكثير من الحالات إلي محافظة أخرى".

txt

بـ80 آلية وجرافة عسكرية.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

وأكد صبيحات أن هذه هي سياسة ونهج الإسرائيليين، وبدأت قوات الاحتلال بانتهاك المستشفيات وحصار القطاع الصحي وتدمير القطاع الصحي، ومنع الدخول أو الخروج من المستشفيات، بالإضافة إلى تهديد الطواقم الطبية والتحقيق معهم، وطواقم الإسعاف، مشددًا على ضرورة عدم السكوت والصمت عما يحدث، لافتا إلي أنه تم التواصل مع الصليب الأحمر وكل الجهات الدولية بهذا الخصوص.

صبيحات: إسرائيل لا يحتاج لمبرر لاقتحام المستشفيات دائما تدعي وتكذب

وحول حجة أو زعم الاحتلال لاقتحام مستشفيات جنين كحجته في اقتحام مجمع الشفاء في غزة، قال صبيحات الاحتلال لا يحتاج إلي مبرر أو حجة، دائما إسرائيل تكذب وتدعي وتتهم أن هناك مقاومين وهناك جرحى كانوا يقاموا ولابد من اعتقالهم، وهذه عربدة وجنون لدى الإسرائيليين، وما نشاهده في غزة يعتبر بالنسبة لهم شيء طبيعي، وبدأنا نشاهده في جنين وهو حصار المستشفيات حصار ومنع حركة الإسعاف ولذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك حجة أو يكون هنالك سبب، هذه أساليب من شأنها أن تدمر القطاع الصحي وهدفها تهجير الشعب الفلسطيني وعمل كل ما هو بإمكانياتها وكل ما يتوفر لديهم من إمكانيات من أجل تدمير الشعب والحجر والشجر وتهجير الشعب.

وتابع صبيحات "هذه مستشفيات تقدم خدمة طبية صحية بكل تأكيد لا يوجد فيها أي من أعمال المقاومة، وليس لدينا صواريخ أو أسلحة، اذا هم لا يبحثوا عن أي أسباب، ولكن هذه سياسة جديدة بدأ ينتهجها الاحتلال الصهيوني".

وحول نقص المواد والأدوات الطبية والأدوية، قال صبيحات إن الموجود حاليا غير كافي، ولن يكفي وهنالك نقص حاد في كل شيء".

وناشد صبيحات خلال حواره لـ"الدستور" كل المؤسسات الحقوقية، حقوق الإنسان، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، للوقوف عند مسؤولياتهم بالحفاظ على ما تبقى من أرواح في غزة.

جنين مدير صحة محافظة جنين الإحتلال الإسرائيلي المستشفيات إسرائيل

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

تل أبيب تعترف: طائراتنا أطلقت النيران بالخطأ على «الحفل الموسيقى» يوم 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة