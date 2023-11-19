مدير صحة جنين يكشف لـ"الدستور" كواليس اقتحام الاحتلال للمستشفيات وتطورات الأوضاع

كشف الدكتور وسام صبيحات مدير صحة محافظة جنين، ومدير مستشفى جنين الحكومي، عن آخر تطورات الأوضاع في جنين عقب محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المستشفيات والاعتداء على الأطقم الطبية.

وقال صبيحات في حواره لـ"الدستور"، أن الأوضاع الأمنية الحالية في جنين سيئة جدا، اقتحامات متتالية، استخدام لجميع أنواع الأسلحة، تدمير البنية التحتية، قتل بمعنى الكلمة بكل ما بحوزتهم من معدات وأسلحة، هذا بجانب القصف بالطائرات، قصف في المسيرات، تدمير البيوت تدمير الشوارع، حقيقة كثير الوضع سيء في جنين وفي مخيم جنين.

وتابع صبيحات "هذا تعودنا عليه بحكم أنه إسرائيل لا تلتزم بأي من الاتفاقات الدولية أو اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا يوجد لديهم أي شعور بالإنسانية، هؤلاء كلاب مسعورة بتفويض ودعم من الجهات الأمريكية، وأيضا أوروبا للأسف، بجانب الخضوع العربي لما يجري في فلسطين.

وأوضح مدير صحة جنين أن الجديد هو استهداف المستشفيات الجديد هو محاصرة المستشفيات، الجديد هو الاعتداء على الطواقم الطبية، الجديد هو الاعتداء على سيارات الإسعاف وتفتيشها ومنعها من الحركة، حصار المستشفيات ومنع الحركة من وإلى المستشفيات أخرجت المستشفيات الرئيسية في جنين عن الخدمة ليلة كاملة.

وتابع صبيحات: "نحن نتحدث عن 350 ألف نسمة بحاجة ماسة لوجود مستشفى ووصول الحالات المرضية إلي المستشفيات ليس هذا فقط فهناك يوميا إصابات وشهداء، والجمعة كان هناك 3 شهداء وكان من الصعب نقلهم من المخيم وإخراجهم وايصالهم إلى أقرب مستشفى بسبب حصار الاحتلال، نحن ليس نتحدث فقط عن مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي، بل أيضا مستشفى جمعية أصدقاء المريض "الأمل" والثلاث مستشفيات على خط واحد أي بالقرب من مخيم جنين وكان الوصول لهم مستحيل وليس شبه مستحيل، وتم تحويل الحالات والاصابات أكثر من 15 حالة إلى مستشفى صغير بالجهة الشرقية من المدينة بعيدة عن المخيم، هذا بجانب تحويل الكثير من الحالات إلي محافظة أخرى".

وأكد صبيحات أن هذه هي سياسة ونهج الإسرائيليين، وبدأت قوات الاحتلال بانتهاك المستشفيات وحصار القطاع الصحي وتدمير القطاع الصحي، ومنع الدخول أو الخروج من المستشفيات، بالإضافة إلى تهديد الطواقم الطبية والتحقيق معهم، وطواقم الإسعاف، مشددًا على ضرورة عدم السكوت والصمت عما يحدث، لافتا إلي أنه تم التواصل مع الصليب الأحمر وكل الجهات الدولية بهذا الخصوص.

صبيحات: إسرائيل لا يحتاج لمبرر لاقتحام المستشفيات دائما تدعي وتكذب

وحول حجة أو زعم الاحتلال لاقتحام مستشفيات جنين كحجته في اقتحام مجمع الشفاء في غزة، قال صبيحات الاحتلال لا يحتاج إلي مبرر أو حجة، دائما إسرائيل تكذب وتدعي وتتهم أن هناك مقاومين وهناك جرحى كانوا يقاموا ولابد من اعتقالهم، وهذه عربدة وجنون لدى الإسرائيليين، وما نشاهده في غزة يعتبر بالنسبة لهم شيء طبيعي، وبدأنا نشاهده في جنين وهو حصار المستشفيات حصار ومنع حركة الإسعاف ولذلك ليس بالضرورة أن يكون هناك حجة أو يكون هنالك سبب، هذه أساليب من شأنها أن تدمر القطاع الصحي وهدفها تهجير الشعب الفلسطيني وعمل كل ما هو بإمكانياتها وكل ما يتوفر لديهم من إمكانيات من أجل تدمير الشعب والحجر والشجر وتهجير الشعب.

وتابع صبيحات "هذه مستشفيات تقدم خدمة طبية صحية بكل تأكيد لا يوجد فيها أي من أعمال المقاومة، وليس لدينا صواريخ أو أسلحة، اذا هم لا يبحثوا عن أي أسباب، ولكن هذه سياسة جديدة بدأ ينتهجها الاحتلال الصهيوني".

وحول نقص المواد والأدوات الطبية والأدوية، قال صبيحات إن الموجود حاليا غير كافي، ولن يكفي وهنالك نقص حاد في كل شيء".

وناشد صبيحات خلال حواره لـ"الدستور" كل المؤسسات الحقوقية، حقوق الإنسان، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، للوقوف عند مسؤولياتهم بالحفاظ على ما تبقى من أرواح في غزة.