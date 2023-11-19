خبير قانوني يوضح عقوبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون والخبير الدولي، على أهمية مشاركة أوسع شريحة ممكنة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مؤكداً أن المشاركة الشعبية الواسعة تعزز من الشرعية الديمقراطية لنتائج الانتخابات.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، "نثق في وعي المصريين وأهمية المشاركة في هذه الانتخابات في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها الشرقية والغربية، إذ تتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر جهود أبناء الشعب ووقوفهم خلف قيادتهم المنتخبة".

وأضاف "المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن، بحسب الدستور، فالتصويت حق كفله القانون ولكن لا يجوز فرضه على أحد بالإكراه"، مشيراً إلى أن "الدستور نص على أن ممارسة الحقوق السياسية حق وواجب وطني، ولا يجوز إلزام أحد بذلك ضد إرادته".

ولفت إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يقرر عقوبة الغرامة على كل من قيد اسمه في قاعدة البيانات، وتخلف دون عذر مقبول عن ممارسة حقه في التصويت، ومشيراً إلى أن هذه العقوبة لم تطبق من قبل.

وختم أستاذ القانون تصريحاته قائلاً: "أتطلع مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فصوت كل مواطن مهم لاختيار القيادة القادرة على تحقيق طموحات شعبنا وبناء مستقبل مصر".

النائبة ولاء التمامى نطالب المصريون بالمشاركة والاحتشاد أمام صناديق الانتخابات الرئاسية



طالبت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جميع المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والاحتشاد أمام صناديق الانتخابات للتصويت من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وإظهار مصر بالشكل اللائق أمام العالم.

وقالت التمامى ،فى تصريحات صحفية لها، أنه يجب على كل مواطن أن يكون مؤمنا بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، ومباشرة حقوقه السياسية، ولا يجب أن نستمع للدعوات الخبيئة التي يروجها البعض بأن الانتخابات نتائجها محسومة، فالمنظمات الحقوقية الأجنبية وأعداء مصر في الخارج يتربصون بمصر، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، بإثارة الفتن والشائعات،.

وشددت التمامي على ضرورة عدم منح الفرصة لهذه المنظمات وأعداء الوطن، وأن يكون لدينا عزيمة وإصرار على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم والاحتشاد أمام لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية ولجان المصريين بالخارج بالدول العربية والأجنبية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المصريين سيكونوا على قدر المسئولية خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وسيطر المصريون ملحمة ديمقراطية جديدة واختيار مرشحيها بكل حيادية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة فى مقدمة الصفوف، وسيكون لهم دور قيادي ومشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية والخروج بالمشهد الانتخابي إلى بر الأمان.