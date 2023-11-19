كتلة الحوار: "الوطنية للانتخابات" تعمل لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية

أكد مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، وعضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، أهمية عمل القوى السياسية على حشد المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها استحقاق دستوري ينبغي على المواطنين المشاركة فيه بقوة لاختيار من يمثلهم ويصنعون مستقبلهم بأيديهم فكل ناخب وصوت انتخابي يشكل فارق له قيمته.

الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى لاجراء انتخابات شفافة ونزيهه

وأشار عضو كتلة الحوار، في بيان له اليوم، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على قدم وساق لاجراء انتخابات الرئاسة في جو من الشفافية والنزاهة، ولظهور المشهد الانتخابي في مصر على نحو مشرف، مع تأكيدها على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائي نزيه ودعوات موجهه لكافة المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.

حشد الناخبين أولوية

وقال"سالمان" إن حث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي أولوية لما تحمله من رسائل عدة بالداخل والخارج أولها تأكيد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وأن المصريين على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته، وأن مصر ستظل باقية وصامدة في طريق البناء والتنمية الذي اتخذته منذ ثورة 30 يونيو، مهما أحيطت من تحديات وتوترات بالمنطقة وعالميًا.

مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأضاف أمين حزب حماة المستقبل بالجيزة، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وهذه المرة له العديد من الأهداف في مقدمتها استكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي وجني ثمار المشاريع القومية التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدًا أن الحشد الانتخابي في الداخل والخارج سيدل على وعي المصريين وثقافتهم ووطنيتهم.