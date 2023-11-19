أيمن الرقب: مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل والولايات المتحدة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، والأزمة الأخيرة ظهر في رفضه القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا ما شاهدناه في ربط خروج الرعايا بدخول المساعدات، وهذا موقف يقدر للقيادة المصرية.

وأشاد الرقب، بدور الإعلام المصري في نقل ودعم الشعب الفلسطيني، حيث قدم إعلام يحترم ويقدر، كما أنه ساهم بشكل كبير في نقل الصورة الحقيقة لدول العالم.

ونوه بأن سكان الشمال لم يذهبوا للجنوب، كما روج في الأيام الأخيرة، حيث أكد أن الأغلبية من سكان شمال غزة متمسكين بأرضهم حتى اللحظة الحالية.