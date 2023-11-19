مناقشة "الهشاشة والمرونة النفسية" في مؤتمر لجنة الصحة النفسية

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية" خلال الفترة من الخميس الماضي وحتى أمس السبت في بيت "سان مارك" بالخطاطبة.

وناقشت اللجنة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن آداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

حضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الإعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

وشارك في المؤتمر 250 شخصا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.

وأشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.