3 مارس.. الحكم على متهم فى قضية "داعش التجمع"

حجزت دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش"؛ لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع، لجلسة 3 مارس، للنطق بالحكم.



جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.