الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 165 حالة تعدٍ خلال حملات مكبرة في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء، على التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165 حالة تعد علي الأراضي الزراعية على مدار الــ3 أيام الماضية، حيث تم إزالة 67 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقري ( الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام ) بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة والأحياء الرئيسية بالمدينة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، نفَّذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بقرى (منقطين – اسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد)، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتحرير محاضر للمخالفين.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – مطاي – ملوي) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحى جنوب المدينة، و17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي، إلى جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري في المهد وتنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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المنيا إزالة تعديات حملات مكبرة لإزالة التعديات مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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