ظلت 3 سنوات.. حكاية اختفاء مريم فخر الدين عن السينما

كشفت مجلة الكواكب في مقال لها عن قديسة السينما المصرية الفنانة مريم فخر الدين عن الكثير في حياتها واللحظات الأخيرة خلال تصوير فيلم " الأيادي الناعمة" فقالت:"قديمة السينما التى نأت عن الأضواء ثلاث سنوات ونصف أمضت نصفها فى المقلب الثانى من الأرض تتجول وتطوف وتلحق بزوجها الطبيب محمد الطويل، الذى كان ينهى فترة التدريب والتخصص فى مستشفيات أوروبا فى دورة استغرقت ما يقرب العام.

أسباب اختفاء مريم فخر الدين عن السينما

وتابعت "واحتجبت مريم فخر الدين، عن السينما، ثم عودتها المفاجئة التى قيل انها اقترنت بموافقة زوجها، أثارت فى الأفق السينمائى الكثير، خصوصا وأن مريم اختارت لعزلتها الوقت الذى كانت فيه ترنو اليها العيون وتتطلع ويبرز اسمها وسط ممثلات الصف الأول محاطًا بالتقدير والاحترام والإعجاب: ومريم فخر الدين، منذ أن ظهرت لأول مرة على الشاشة قبل اثنى عشر عاما فى فيلمها "ليلة غرام " الى أن ودعت السينما فى فيلمها الأخير "الأيدى الناعمة" والجمهور يطلق عليها لقب الملاك الهادى.

واستكمل: القديسة التى تجسد على الشاشة البراءة والطهر، وتبرز قسمات وجهها أبرز معانى الحنان، وكأنها عابدة تبتهل فى محراب الصلاة، وحتى فى الأدوار التى ظهرت فيها بالمايوه ، كان الجمهور ينظر إليها من زاوية تختلف عن نظرته لبقية الممثلات، ومن هذا عرفت باسم قديسة السينما، واحبتها السيدات وربات الأسر، ثم انتقل هذا الحب إلى الأسرة برمتها.

قمة المجد والشهرة

أضافت المجلة:"كثيرون ذهبوا مذاهب شقى فى تفسير أسباب احتجاب ملاك السينما وهى فى قمة شهرتها، بل أن أسرة فيلم " الأيدى الناعمة: ذهلت عندما جاءت مريم إلى الأستوديو لتعلن لهم بأنها ستمثل أخر لقطة فى دورها فى الفيلم ثم نلوح بيديها للأضواء بها معناه: باي، باي: وظن أحمد مظهر أن مريم تهزل، أو تداعب زملاءها وزميلاتها، ولكنها أكدت له الواقعة، وقالت أنها منحت نفسها فرصة للتفكير.

تابعت "كان أن قررت أن تعيش لزوجها الطبيب ، وتضع حدا لحياة التعب والوقوف عشرات الساعات تحت الاضواء المحرقة والتفت حولها أسرة الفيلم بعد أن انتقل الخبر من فم إلى فم، والجميع فى دهشة لا يصدقون أن مريم قد صممت النية، بل ظنوا أنها مجرد دعابة من أحمد مظهر، لكنها افصحت وأصدقنهم القول دون أن تكشف عن السبب الرئيسى الذى جعلها تقطع خيوط الحرير التى تربط بينها وبين عالم الكواكب.

أشهر أفلام مريم فخر الدين

وكانت حجتها الوحيدة التى حاولت أن تغطى بها السموات بالقبوات هى أن الفنانة الذكية انها تعتزل وهى فى قمة شهرتها، وقالت مريم أنها أمضت أثنى عشر عامًا وهى تمثل فى السينما استطاعت خلالها أن تلعب أدوار البطولة فى أربعة وسبعين فيلما، وبلغت القمة فى فيلمى "رد قلبى" و"لا أنام" وبانت تملك جمهورًا كبيرًآ يلتف حولها وبواكبها فى مظاهرات التقدير والاحترام، وذلك رأت أن الوقت الذى اختارته للاعتزال هو الوقت المناسب، ويومها مثلت مريم فخر الدين ما تبقى من دورها فى فيلم "الأيدى الناعمة: ثم ودعت زملاءها وزميلاتها لتذهب إلى بيت الزوجية.

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