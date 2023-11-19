"كولر" يرفض التعاقد مع عدى الدباغ وأحمد ياسر ريان فى الشتاء

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بالثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، والفلسطيني عدي الدباغ لاعب فريق شارلروه البلجيكي لتدعيم هجوم الفريق في يناير المقبل.

وأكد مصدر مسئول داخل الأهلي أن السويسري مارسيل كولر مقتنع بخدمات موديست، مؤكدًا لمجلس الأهلي أن اللاعب سيكون مختلفًا حينما ينسجم مع الفريق.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرضت الثنائي على كولر لعلاج العقم التهديفي وحاجة المارد الأحمر لمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفرنسي أنتوني موديست، لكنه رفض رحيل موديست.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة فكرت في استعادة أحمد ياسر ريان لوجود بند في عقده يلزم الفريق بسداد 22 مليون جنيه لفريق سيراميكا ويضم اللاعب في يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن كولر أخطر اللجنة أنه سيعتمد على كهربا وصلاح محسن وأنتوني موديست المهاجم الفرنسي في الخط الأمامي لهجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

وكان محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي والمشرف ‏العام على الكرة عقد اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبدالقادر، بحضور أمير توفيق، ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق أن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏