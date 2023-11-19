أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

أعلن الدكتور والمفكر السياسي أسامة الغزالي حرب اعتذاره عن موقفه السابق إزاء الصراع العربي الإسرائيلي.

يأتي هذا الاعتذار بعد "عقود من التجربة الشخصية والأكاديمية"، حيث شهد "حرب" أحداثًا محورية في التاريخ العربي المعاصر، بدءًا من العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، ومرورًا بنكسة 1967 وحرب الاستنزاف، ووصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973.

تأثير الأحداث الحالية

ويعكس التغيير الكبير في موقف الدكتور أسامة الغزالي حرب تأثير الأحداث الحالية على تصورات ومواقف الشخصيات العامة. كما يشير إلى ضعف التقديرات الإسرائيلية لنتائج عدوانها على غزة.

في مقاله الأخير، استرجع "حرب" زيارته لإسرائيل مع وفد برئاسة الراحل د. أسامة الباز، عقب مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس السادات، ويتطرق إلى التفاؤل الذي شعر به إثر توقيع اتفاقيات السلام. لكنه اليوم يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين" الذين يصفهم بأنهم كشفوا عن "روح عنصرية إجرامية بغيضة"، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في غزة، حيث يستنكر الجرائم والفظائع التي ترتكب ضد المدنيين، مشيرًا إلى مقتل الأطفال وتدمير المنازل والمباني.