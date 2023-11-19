رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية

خلال افتتاحه وتفقده عددًا من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية.



وخلال جولته في أرجاء المركز استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد شلباية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب– شركة بيبسيكو شمال إفريقيا، الذي أوضح أن افتتاح مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في مصر يعود إلى عام 2020، حيث بدأ عملياته بعدد 20 موظفًا فقط، لافتًا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون لدى الشركة في مركزها في مصر أكثر من 460 موظفًا في 7 تخصصات متنوعة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والمبيعات، والموارد البشرية، وأبحاث التسويق والمستهلك، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والتخطيط المالي.



وأضاف محمد شلباية، خلال عرضه، أن مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في القاهرة يقدم خدماته باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، لافتًا إلى أن إدارة الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية لديها أكثر من 7000 موظف في 7 مواقع عالمية في: بولندا، وروسيا، وإسبانيا، والمكسيك، والهند، والصين، ومصر.

كما نوه شلباية إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة "بيبسيكو مصر"، بهدف التوسع في عمليات تصدير خدمات التعهيد، انطلاقًا من مركز خدمات الشركة الإقليمي في مصر.

وخلال جولته لتفقد عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، مركز أمازون لخدمة العملاء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وعمرو أبوالفتوح، مدير عام خدمة العملاء لأمازون مصر.