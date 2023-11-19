"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم طرح 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز والتواصل والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة وهي بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وتابعت الوزارة، أن توقيع الاتفاقيات وترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والسعودية كان له دور في تمكين مصر من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وهذه المزايدات والاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين مع الشركاء العالميين بحد أدنى من الاستثمار حوالی 22 مليار دولار، وحفر 450 بئرا استكشافية كحد أدنى مع منح توقيع 1.3 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة تم تنفيذ 49 مشروعا لتنمية وإنتاج البترول والغاز باستثمارات 34 مليار دولار، ليبلغ حجم إنتاج مصر مليونا و730 ألف برميل مكافئ يوميا خلال العام المالي الحالي وأهم المشروعات التي تم تنفيذها والتي ساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج مشروعات تنمية (ظهر، أتولى نورسا شمال إسكندرية، شمال سيناء، شمال العامرية وغرب الدلتا).

ويأتي حقل ظهر الذي يعد درة القطاع ومصر في الاكتشافات حتى الآن، وترجع أهمية هذا الحقل ليس فقط في حجمه وإنما في الوقت القياسي (28 شهرا) لتنفيذ أعمال التنمية والإنتاج بمعدلات عالمية وكان من ضمن المشروعات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 والعودة للتصدير ومن المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالی 2 مليار دولار مشروعات مليحة العميق وشمال صف وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.

جرى وضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 آبار باستثمارات حوالي 4.8 مليار دولار خلال أعوام ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتم هذا العام حتى الآن حفر 10 آبار أسفرت عن تحقيق اكتشافات باحتياطي يقدر بحوالي 206 تريليونات قدم مكعب وكان من أهمها كشف «نرجس»، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرا، وهذا الرقم قابل للزيادة وفقا لما تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم طرحها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.

منظومة نقل وتداول البترول ومشتقاته وتوصيل الغاز الطبيعى

وفي مجال منظومة نقل وتداول البترول ومشتقاته وتوصيل الغاز والطبيعي تم تطوير ورفع كفاءة شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات والغاز والطبيعي، حيث تم إضافة 2700 كيلو متر أطوال بقدرات 20 مليون طن بتكلفة 1.6 مليار دولار، وتم توصيل الغاز خلال الـ 9 سنوات الماضية إلى حوالي 8 ملايين وحدة سكنية تمثل أكثر من 60% مما تم في 34 عاما منذ بدء النشاط 1981.

وبلغت معدلات توصيل الغاز حوالی 1.2 مليون وحدة سكنية في العام، ونتيجة ذلك انخفض استهلاك البوتاجاز من 1،3 مليون طن بوتاجاز في العام إلى 3.5 مليون طن، ليحقق وفرا بلغ 500 مليون دولار، وبالنسبة لمبادرة «حياة كريمة» تم تنفيذ الشبكات الخارجية والداخلية لـ 400 قرية وجار الآن توصيل 414 قرية أخرى، وتم التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، حيث بلغ عدد محطات تموين الغاز 927 محطة، وتبلغ الاستثمارات 9 مليارات جنيه لهذه المحطات، وارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز من 200 ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة وبلغت قيمة المبيعات حوالی 1.3 مليار متر مكعب غاز، وهذه الكمية توازي توفير 830 ألف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار بدلا من استيرادها.