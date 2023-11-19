وزيرا الزراعة فى مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون الزراعى المشتركة

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، مع عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني.

ويأتى لقاء الوزيرين لمتابعة ملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات.

العلاقات المصرية اللبنانية

وأكد "القصير" خلال اللقاء أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

وأضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

من ناحيته، أشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة التى تحكم مصر حاليًا تنظر إلى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية.

وأعرب "حسن" أيضًا عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية واصفًا إياها بأنها حالة من الإبداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال 4 سنوات فقط.

وأكد الوزير اللبناني أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة اللبنانية في القاهرة.