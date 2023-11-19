مواطن يطالب بتنفيذ حكم تعويض ضد جهة عمله.. هذه قصته

«اشتغلت 19 سنه وعايز معاش».. سمير جاب الله، مواطن خرج من العمل عقب بلوغه سن المعاش في أحد الأحزاب، ولكن عقب ذلك تفاجأ أنه لم يتمكن من صرف معاش فلجأ لرفع العديد من القضايا للمطالبة بحقه.

واختصمت الدعاوى العديد من الجهات المعنية، وأوضح فيها أنه كان يعمل مدة زمنية كبيرة في مقر الحزب ويطالب بمستحقاته المادية فأقام دعوى أمام مجلس الدولة لإثبات علاقة العمل فيه حتى تمكن من ذلك وتم الحكم لصالحه.

تفاصيل الحكم القضائي

ونجح المواطن في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم ٦٦٩٨٨ لسنة ٧٣ بإثبات علاقة العمل في الحزب من 1991 حتى 2010، وذلك للحصول على مبلغ ۱۲۳٤٨،٠٤ جنيها و5 آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته.

وبناءً على ذلك وبحكم أنه عمل في الحزب لمدة تصل 19 عامًا فإنه كان مؤمن عليه فتوجه لمكاتب التأمينات وطلب تنفيذ حكم صرف معاش له وتنفيذ ذلك من جهة العمل عن الفترة التي قضاها ولكن تم تنفيذ طلبه فأقام الاستئناف رقم ٧٩ لسنه ۲۰۲۳ مستانف مستعجل القاهرة؛ لتنفيذ صرف المعاش له.

الأمور المستعجلة رفضت تنفيذ صرف المعاش

ولكن على آثر ذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برفض الاستئناف المقدم من المدعي.

واختصم الاستئناف كل من: وزير التأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس مكتب تأمينات عابدين، رئيس حزب الأحرار، والنائب والمدير المالي، بصفتهم جميعا.