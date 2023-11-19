الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواطن يطالب بتنفيذ حكم تعويض ضد جهة عمله.. هذه قصته

محكمة
محكمة

«اشتغلت 19 سنه وعايز معاش».. سمير جاب الله، مواطن خرج من العمل عقب بلوغه سن المعاش في أحد الأحزاب، ولكن عقب ذلك تفاجأ أنه لم يتمكن من صرف معاش فلجأ لرفع العديد من القضايا للمطالبة بحقه.

واختصمت الدعاوى العديد من الجهات المعنية، وأوضح فيها أنه كان يعمل مدة زمنية كبيرة في مقر الحزب ويطالب بمستحقاته المادية فأقام دعوى أمام مجلس الدولة لإثبات علاقة العمل فيه حتى تمكن من ذلك وتم الحكم لصالحه.

تفاصيل الحكم القضائي

ونجح المواطن في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم ٦٦٩٨٨ لسنة ٧٣ بإثبات علاقة العمل في الحزب من 1991 حتى 2010، وذلك للحصول على مبلغ ۱۲۳٤٨،٠٤ جنيها و5 آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته.

وبناءً على ذلك وبحكم أنه عمل في الحزب لمدة تصل 19 عامًا فإنه كان مؤمن عليه فتوجه لمكاتب التأمينات وطلب تنفيذ حكم صرف معاش له وتنفيذ ذلك من جهة العمل عن الفترة التي قضاها ولكن تم تنفيذ طلبه فأقام الاستئناف رقم ٧٩ لسنه ۲۰۲۳ مستانف مستعجل القاهرة؛ لتنفيذ صرف المعاش له.

الأمور المستعجلة رفضت تنفيذ صرف المعاش

ولكن على آثر ذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برفض الاستئناف المقدم من المدعي.

واختصم الاستئناف كل من: وزير التأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس مكتب تأمينات عابدين، رئيس حزب الأحرار، والنائب والمدير المالي، بصفتهم جميعا.

سمير جاب الل معاش الدعاوي الحكم القضائي مستانف مستعجل القاهرة صرف معاش عابدين

الأكثر قراءة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

"أرامكو السعودية" تُعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

الحوثيون يصدرون بيانًا بعد قليل بشأن احتجاز السفينة الإسرائيلية "جالاكسى ليدر"

تأجيل محاكمة معتز مطر وعبدالله الشريف لأول يناير

تشكيل منتخب مصر.. 5 تغييرات وصلاح يقود الهجوم أمام سيراليون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة