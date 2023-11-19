الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بى جى"

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن قصفها بالهاون مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ببيت لاهيا.

"الصحة العالمية" تعلن مستشفى الشفاء في غزة "منطقة موت"

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت، السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة، الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى، الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 جامعة القدس آلية عسكرية إسرائيلية الفصائل الفلسطينية قذيفة آر بي جي

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تنوى توسيع نطاق وحدود الحرب

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يؤكد استمرار هجماته على قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن تدمير مواقع تابعة لحزب الله بجنوب لبنان

"القاهرة الإخبارية": تدمير 4 مساجد فى قصف إسرائيلى لمنطقة جباليا شمال غزة

الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

إنطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا (بث مباشر)

"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة فى غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى بالقرب من مستشفى ناصر الطبى بخان يونس

الأكثر قراءة

إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تنوى توسيع نطاق وحدود الحرب

فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين

"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

مصادر تكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة