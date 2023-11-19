الفصائل الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بى جى"

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن قصفها بالهاون مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ببيت لاهيا.

"الصحة العالمية" تعلن مستشفى الشفاء في غزة "منطقة موت"

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت، السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة، الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى، الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم.