"أوبك+" تبحث زيادة خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل

كشفت تقارير إعلامية، أن منظمة « أوبك + » تدرس إجراء خفض إضافي في إمدادات النفط، بعد انخفاض الأسعار نحو 20% في أواخر سبتمبر.

«أوبك+» تدرس خفض جديد في الإنتاج في اجتماعها القادم

فيما تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في أوبك+ بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من “أوبك+”، بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.

وانخفض سعر النفط إلى نحو 80.6 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر قرب 98 دولارا.

وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض “أوبك+” والصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من أوبك+ وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر، ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.

وانخفضت الأسعار أكثر هذا الأسبوع، حتى بعد أن قالت “أوبك” في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية على الرغم من “المشاعر السلبية”، وتمسكها بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب على النفط لعام 2024.

وفي اجتماعها السابق بشأن السياسة في يونيو، وافقت “أوبك+” على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو يبلغ مليون برميل يوميا، ومددت أجل الخفض منذ ذلك الحين ليستمر حتى نهاية عام 2023.

وفي سياق منفصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.