"اقتصادية النواب": المشاركة فى الانتخابات تعكس مكانة مصر وتعزز فرص الديمقراطية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد إقبالًا غير مسبوق، وهذا لأن الشعب المصرى أدرك أهمية وخطورة الموقف الحالي، ويعلم جيدًا حجم التحديات فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات على كل المستويات وتحديات جسيمة تستوجب ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لعبور هذه الفترة الحرجة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن دعوات مقاطعة أي استحقاق انتخابي في هذه المرحلة هي بمثابة قتل غير رحيم للحياة السياسية المصرية، خاصة أن المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة يمكن اعتبارها تدريبية تأهيلية، متابعًا: "الدول التي تقود الديمقراطية في العالم مرت بهذه المراحل في عشرات السنين بل مئات السنين، حتى تصل لما هي عليه الآن، وليس من المنطقي أن نصل إلى مستواهم بين يوم وليلة، ومن ثم المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني".

المشاركة فى العملية الانتخابية تعكس مكانة الدولة المصرية



وأشار "القطامي" إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية تعكس مكانة الدولة المصرية، ومن ثم فهى تعبر عن حجم ومكانة الدولة المصرية وتعكس صورتها فى المنطقة بالكامل، الجمهورية الجديدة تهدف قى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطن، مضيفًا: "الجمهورية الجديدة تهدف قى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطن، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تمس حياة المواطنين في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي رفعت التهميش عن الصعيد.

وأضاف النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشاركة واجب وطنى، ودعوات المقاطعة لا هدف منها سوى تصدير مشهد سلبى، وهى تصدر من أفراد تريد تصفية حسابات خاصة على حساب المواطن.