فعاليات الأحزاب الداعمة للرئيس السيسي تواصل تواجدها بالمحافظات

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعاليات مؤتمراتها الجماهيرية في عدد من المحافظات، بجانب استمرار اللقاءات التنظيمية للأحزاب بشأن تنظيم خطة العمل للتحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية.

بمشاركة 3000 امرأة.. الحرية المصري ينظم أول مؤتمر نسائي فى الصعيد لدعم الرئيس السيسي

عقد حزب الحرية المصري فعاليات أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود فى مركز قوص محافظة قنا بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

وبدأ المؤتمر النسائى الحاشد بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية؛ وأيات من القرأن الكريم؛ والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين.

ويهدف المؤتمر الى حث وتحفيز المرأة المصرية على المشاركة الايجابية في الانتخابية الرئاسية والاحتشاد أمام اللجان لدعم الرئيس السيسي.

ومن جانبه رحب عزام حسان أمين حزب الحرية المصرى بمركز قوص بالمشاركين فى المؤتمر الحاشد؛ مؤكدا دعم المرأة الصعيدية للرئيس السيسي.

"الجيل" ينظم مؤتمرا بامبابة: الرئيس أرسى مقومات الجمهورية الجديدة

عقد حزب الجيل مؤتمر جماهيري، فى إمبابة محافظة الجيزة، وتناول ناجي الشهابي، رئيس الحزب الإجابة على سؤال لماذا نؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك لأنه جعل قرارنا السياسى مستقل وإرادتنا الوطنية حرة ولأنه حقق حلم كل الوطنيين فى البلاد بالابتعاد عن العباءة الأمريكية، ولأنه أيضا كشف المخطط الصهيو أمريكى غربى بتصفية القضية الفلسطينية بالتطهير العرقى والتهجير القسرى لاهل غزة إلى سيناء لإعلان يهودية دولة إسرائيل المغتصبة لارضنا الفلسطينية.

وأكد ناجى الشهابي، أن الرئيس السيسي واجه غرور دولة اختلال إسرائيل المدعومة بقوة من دولة الشر الاولى فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها التابعة لها فى أوروبا وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكشف بوضوح وصراحة للرأى العام المحلى والاقليمى والدولى هذا المخطط ورفضه بحسم معلنا أنه تصفية القضية الفلسطينية ويضر بالأمن القومى لمصر، مؤكدا أنه خط احمر لن تقبله مصر وان جيشها قادر على منعه والانتصار عليه.

ولفت رئيس حزب الجيل، أن الجمهورية الجديدة والتي ينشأها الرئيس السيسي هي جمهورية عاقلة ورشيدة تعي تماما دور مصر العربي والاقليمي وتعي أن زعيم مصر هو زعيم العرب، وخير مثال على ذلك الوقفة القوية والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى كشف بها المخطط وأعلن أنه أن يمر وأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومى المصرى وهو خط احمر مضيفا الشهابي أنهم كانوا يحلمون بتصفية القضية الفلسطينية علي حساب سيناء الغالية والتي حاربنا من اجلها ورويناها بدمائنا واننا لن نفرط فيها أى جزء منها.

مؤتمر التيار الإصلاحي الحر بالدقهلية: السيسي زعيم وليس مجرد رئيس وكلنا خلفه في الانتخابات

قال النائب السابق محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن شعب الدقهلية، سيخرج لينتخب الرئيس السيسي، الذي يعد زعيما وليس مجرد رئيسا، مضيفا بأن مصر التي أنجبت أحمد عرابي وعبد الناصر والسادات، هي التي أنجبت الرئيس السيسي، لذلك علينا أن نخرج وتختاره لفترة رئاسية جديدة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، ومصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

وأضاف "الشورى" أن الرئيس السيسي زعيم للوطن كله، ويتمتع بصدق ويعمل من أجل هذه البلد، مشيدا بالدور الذي يقوم بيه الرئيس لدعم الأشقاء في فلسطين

وأكد النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن شعب الدقهلية، سيخرج لدعم الرئيس السيسي، وكلنا ثقة في فوزه في انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة، لأنه صادق مع الله، مشيرًا إلى أن الشعب سيسأل عن اختياراته لأنها ستحدد مصير هذا البلد.

ودعا النائب السابق محمد الشورى، إلى خروج الشعب المصري يوم 10 ديسمبر المقبل، لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة السيسي قائدنا.

"مستقبل وطن" يواصل مؤتمراته لدعم الرئيس السيسي في المنوفية

من جهته عقد حزب مستقبل وطن، أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور نواب حزب مستقبل وطن عن محافظة المنوفية، والنائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل الوطن.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، ثم رحب النائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، بالحضور وتابع كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ثم دعا النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

من جانبه، قال النائب فخري طايل أمين العلاقات الحكومية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ثم تحدث الشيخ أسامة سعفان مسؤول الدعوة بالمنوفية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.