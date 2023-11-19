الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاني محمود لـ"الشاهد": ولاء الإخوان كان للجماعة وليس لمصر

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

كشف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، سبب استقالته من حكومة الإخوان بعد 7 أشهر.

وقال محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "استقالتي كانت بسبب إن ولاء الإخوان لم يكن لمصر لكن للجماعة فقط".

هاني محمود: الإخوان ليس لديهم مشكلة في تحريك حدود مصر وتغييرها

وأضاف: "الإخوان كان يقولون إن المستعمر هو من أنشأ الحدود بين الدول لكي يفرق بيننا" مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يقولون إنه لا مشكلة من تحريك حدود مصر وتغييرها.

وتابع: "في مرة قولت لواحد منهم كان وزير القوى العاملة إن الرسول عندما دافع عن المدينة وعمل خندق كان يدافع عن الأرض وحدود المدينة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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