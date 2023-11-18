السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم فتح: الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء أمام الاحتلال (فيديو)

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث اسم حركة فتح الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وهذا هو وهم نتنياهو وحكومته المجرمة الذين اعتقدوا أن بإفصاحهم علنيا عن المشروع الصهيوني بالاستعمارية والتهجير القسري والقضاء على القضية الفلسطينية، يستطيعون السيطرة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف دولة، في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، أنه حين فشلت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشروعاتها الإجرامية، لجأت إلى الخيار الثالث وهو القضاء بشكل كامل على الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال وشيوخ، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.

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