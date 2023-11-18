الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الغناء والمزيكا في حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم (صورة)

حفل زفاف الموزع الموسيقي
حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم

حرص عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى، على حضور حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم والمقام حاليا داخل إحدى الأماكن الشهيرة بالقاهرة.

 

وحضر حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم كل من النجم محمد حماقي، والملحن محمد رحيم، والشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والشاعر الغنائي تامر حسين، والمطرب كريم محسن، والملحن محمد مدين، والموزع الموسيقي توما وعدد كبير من الشعراء والملحنين.

 

يذكر أن الموزع تميم تعاون مع العديد من كبار النجوم في مشواره الفني، منهم الفنانة أصالة ومحمد حماقي وأصالة وتامر حسني وجنات وهيفاء وهبي ورامي صبري ومحمد الشرنوبي ونيكول سابا، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال الوطنية الليبية مع الفنان صلاح الغالي وإليسا.

 

حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم تميم محمد حماقى محمد رحيم عزيز الشافعي تامر حسين كريم محسن

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