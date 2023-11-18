السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابيتانو مصر".. حسام عاشور يعلن صاحب الشارة الذهبية

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وأقيمت مباراة اليوم، بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وشحتة بقيادة محمد اليماني، وانتهت بالتعادل السلبي، في ثاني لقاءات المربع الذهبي.

وأعلن نجم الحلقة حسام عاشور عن صاحب الشارة الذهبية، وهو عمار ياسر من فريق هشام عبد الرسول، كما اختار إسلام أحمد من فريق شحتة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

حسام عاشور كابيتانو مصر

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