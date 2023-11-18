حسام عاشور لـ"كابيتانو مصر": مروان عطية خليفتي في الملاعب

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وكشف حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، عدد من كواليس حياته الكروية.

وقال عاشور إن مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر هو خليفته بالملاعب، متابعًا: أفضل مباراة في تاريخي كان نهائي الصفاقسي في تونس، لأننا سجلنا في آخر دقيقة، والبطولة كانت الأغلى في مسيرتي، وبكيت من الفرحة".

وأضاف: "أليو ديانج ومروان عطية الأفضل، ومروان هو خليفتي في الملاعب، في الوسط ومانويل جوزية أفضل مدرب، شوبير ومدحت شلبي وبطيشة أفضل معلقين رياضيين".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".