الموسم الشتوي.. نور محمود ينضم لأسرة "وبينا ميعاد 2"

انضم الفنان نور محمود، إلى قائمة أبطال فيلم “وبينا ميعاد” الجزء الثاني، ويواصل تصوير مشاهده في الوقت الحالي بعد نجاح دوره “الدكتور ثابت”، ضمن أحداث حكاية “روحي فيك”، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذ عن كتاب بالاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفى محمود.

ويواصل الفنان نور محمود، تصوير شخصيته ضمن أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” الجزء الثاني منه، وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

وفى سياق متصل، يكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 20 ساعة يوميا لإنجاز التصوير خلال الفترة الحالية، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.

تفاصيل الجزء الثاني لمسلسل وبينا ميعاد

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

صناع وأبطال مسلسل "وبينا ميعاد"

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شيرين رضا، صبري فواز، والفنانة القديرة نادية رشاد، مدحت صالح، خالد أنور، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح.

المسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال، وسيعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الموسم الشتوي.