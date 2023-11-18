السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: حرب الإبادة مستمرة وشهداء بالعشرات بسبب القصف

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المذبحة وحرب الإبادة مستمران، مؤكدًا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تدوس كل مواثيق حقوق الإنسان، وأنه لم تعد هناك خطوط حمراء يمكن أن تقف عندها إسرائيل أو تتعامل معها.

وأشار إلى أن كل هذا لأن هناك ضوءًا أخضر أمريكيًا مجرمًا يعطي كل الدعم للاحتلال ويغطي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

محمود الهباش: قصف للمدارس وشهداء بالعشرات وتهجير قسري للمرضى

وتابع: "هناك شهداء بالعشرات بقصف للمدارس اليوم وتهجير قسري للمرضى والأطباء من مستشفى الشفاء، وقصف عشوائي مجرم على كل المناطق داخل قطاع غزة".

وأكد الهباش أن الهدف من كل ذلك هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة والرحيل من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه.

حرب إبادة إسرائيل فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش الحياة اليوم القصف الإسرائيلى

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