على حسن: أتوقع سقوط حكومة نتنياهو بعد انتهاء الحرب على غزة (فيديو)

انتقد علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، سياسة نتنياهو وحكومته المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وقال إنها أدت إلى عدم الاستقرار في إسرائيل وزادت من رغبة الإسرائيليين في الهجرة.

وأوضح حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن نتنياهو يمثل قمة اليمين المتطرف في إسرائيل، وأنه أقنع من انتخبوه بأنه سيحقق لهم الأمن والاستقرار بقمع الفلسطينيين بحجة مواجهة حماس، لكن تبين للرأي العام الإسرائيلي أن نتنياهو لم يستطع تحقيق ذلك، وأن ممارساته القمعية أثارت حالة من الغضب والاحتجاج في الشارع الإسرائيلي.

وتوقع حسن، أن تسقط حكومة نتنياهو بعد توقف الحرب، وأن يخرج نتنياهو من الصورة نهائيًا، مشيرًا إلى أنه لا يمثل مصلحة إسرائيل أو السلام في المنطقة، مؤكدًا دعم مصر والعالم العربي للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.