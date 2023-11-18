إقبال جماهيري على منتدى شباب الدلتا في دمياط
قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تم تنفيذ منتدى شباب الدلتا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس بكلمة ألقاها على المحافظات المشاركة من كندا.
ينفذ المنتدي الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وكيان سند شباب الدلتا في نسخته الثانية.
ويشرف على التنفيذ بدمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط بقيادة الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.
ينفذ الملتقى شباب كيان سند الدلتا ويقام الحدث بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية والشرقية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية.
الحدث بمثابة منصة تثقيفية وحوارية لشباب الدلتا للخروج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا وعلي مدار أربعة أيام.