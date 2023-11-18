السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال جماهيري على منتدى شباب الدلتا في دمياط

منتدى شباب الدلتا
منتدى شباب الدلتا في دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تم تنفيذ منتدى شباب الدلتا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس بكلمة ألقاها على المحافظات المشاركة من كندا.

منتدى شباب الدلتا في دمياط

ينفذ المنتدي الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وكيان سند شباب الدلتا في نسخته الثانية.

منتدى شباب الدلتا في دمياط

ويشرف على التنفيذ بدمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط بقيادة الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

منتدى شباب الدلتا في دمياط

ينفذ الملتقى شباب كيان سند الدلتا ويقام الحدث بمحافظات المنوفية والدقهلية  والغربية  والشرقية  والقليوبية  ودمياط  وكفر الشيخ  وبورسعيد  والبحيرة  والاسكندرية  والسويس  والاسماعيلية.

منتدى شباب الدلتا في دمياط

الحدث بمثابة منصة تثقيفية وحوارية لشباب الدلتا  للخروج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا وعلي مدار أربعة أيام.

منتدى شباب الدلتا في دمياط
منتدى شباب الدلتا في دمياط
منتدى شباب الدلتا في دمياط

 

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