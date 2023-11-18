تداعيات الحرب في فلسطين على البنية التحتية

الصراعات والحروب في فلسطين خلقت تأثيرات وخسائر هائلة للبنية التحتية، وتركت بصماتها العميقة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وتتضمن هذه التداعيات الكارثية تدمير البنية التحتية للمدن والمنشآت الحكومية، وتضرر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه، مما أثر بشكل كبير على حياة المدنيين.

إضافةً إلى ذلك، فإن هذه الحروب أدت أيضًا إلى خسائر بشرية هائلة من جراء الإصابات والوفيات، مما يُعَيِّق القدرة على الاستمرارية والتطور المستقبلي، وتلك التداعيات تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاستقرار في المنطقة المتضررة.

وخلال حروب وصراعات الدول والمناطق، تتعرض البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة لأضرار هائلة. والتي تشمل:

تدمير البنية التحتية: تتعرض الطرق والجسور والمباني الحكومية والمرافق العامة للدمار الشامل أو الجزئي، مما يؤدي إلى انهيار البنية التحتية وعرقلة حركة الناس والسلع.

تأثيرات بشرية كبيرة تسفر الحروب عن إصابات ووفيات واسعة النطاق بين المدنيين، مما يؤثر على العمل والاستمرارية في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية.

تعطيل الخدمات الأساسية: يتوقف توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما يزيد من الضغوط على المدنيين ويؤثر على صحتهم ومعيشتهم اليومية.

تأثيرات طويلة الأمد: ترك الدمار الذي يسببه الصراع آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد والتنمية المستقبلية للمنطقة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد أشارت في تقرير لها إلى أن 45% على الأقل من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، وبحلول 5 نوفمبر 2023، تم الإبلاغ عن تدمير ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية بالكامل، في حين تعرض حوالي 220 ألفا لأضرار جزئية.

وقد تعرض ما يزيد عن 40% من المرافق التعليمية للأضرار، بما في ذلك ما لا يقل عن 33 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). ونتيجة لذلك، لا يتمكن الآن 625 ألف طالب من الحصول على أي تعليم.