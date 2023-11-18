السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تداعيات الحرب في فلسطين على البنية التحتية

الحرب في فلسطين
الحرب في فلسطين

الصراعات والحروب في  فلسطين خلقت تأثيرات وخسائر هائلة للبنية التحتية، وتركت بصماتها العميقة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وتتضمن هذه التداعيات الكارثية تدمير البنية التحتية للمدن والمنشآت الحكومية، وتضرر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه، مما أثر بشكل كبير على حياة المدنيين. 

إضافةً إلى ذلك، فإن هذه الحروب أدت أيضًا إلى خسائر بشرية هائلة من جراء الإصابات والوفيات، مما يُعَيِّق القدرة على الاستمرارية والتطور المستقبلي، وتلك التداعيات تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاستقرار في المنطقة المتضررة.

وخلال حروب وصراعات الدول والمناطق، تتعرض البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة لأضرار هائلة. والتي تشمل:

تدمير البنية التحتية: تتعرض الطرق والجسور والمباني الحكومية والمرافق العامة للدمار الشامل أو الجزئي، مما يؤدي إلى انهيار البنية التحتية وعرقلة حركة الناس والسلع.

تأثيرات بشرية كبيرة تسفر الحروب عن إصابات ووفيات واسعة النطاق بين المدنيين، مما يؤثر على العمل والاستمرارية في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية.

تعطيل الخدمات الأساسية: يتوقف توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما يزيد من الضغوط على المدنيين ويؤثر على صحتهم ومعيشتهم اليومية.

تأثيرات طويلة الأمد: ترك الدمار الذي يسببه الصراع آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد والتنمية المستقبلية للمنطقة.

غدًا.. وزارة التعاون الدولى تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــى"

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قد أشارت في تقرير لها إلى أن 45% على الأقل من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، وبحلول 5 نوفمبر 2023، تم الإبلاغ عن تدمير ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية بالكامل، في حين تعرض حوالي 220 ألفا لأضرار جزئية.

وقد تعرض ما يزيد عن 40% من المرافق التعليمية للأضرار، بما في ذلك ما لا يقل عن 33 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). ونتيجة لذلك، لا يتمكن الآن 625 ألف طالب من الحصول على أي تعليم.

الحروب فلسطين البنية الاجتماعية الخدمات الأساسية الطرق

مواد متعلقة

غدًا.. وزارة التعاون الدولى تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــى"

تقرير يوضح آثار حرب غزة على الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي

تقرير يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بمقدار 4.2%

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة